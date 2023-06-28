Про побиття військовослужбовця заявила його сестра Марта Матвіїшин. Вона стверджує, що інцидент відбувся на полігоні у Великих Мостах на Львівщині.

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Побиття відбуваються на постійній основі

Назар Матвіїшин 26 червня потрапив у Львівський клінічний госпіталь Держприкордонслужби із діагнозом гострий апендицит. 30-річного військовослужбовця відразу відправили на операцію, проте під час неї лікарі виявили безліч інших травм. У чоловіка була закрита тупа травма черевної порожнини, сильні пошкодження внутрішніх органів, закритий розрив печінки, забій підшлункової залози, брижі тонкого та товстого кишківника. Через розрив печінки у Назара стався внутрішній крововилив.

Сьогодні мій брат, солдат Матвіїшин Назар ледь не загинув. Але сталось це не у найгарячіших точках, а на ротації, в яку він приїхав декілька днів тому,

– заявила сестра постраждалого.



Постраждалий Назар Матвіїшин / Фото Марта Матвіїшин



Висновок лікарів щодо отриманих травм / Фото Марта Матвіїшин

За словами Марти, побив її брата капітан Іван Зазульчак. Постраждалий військовослужбовець заявив, що це не одиничний випадок. Такі побиття відбуваються на постійній основі, нібито "для профілактики". Коли сестра дізналася про це, то вирішила надати розголосу такій справі.



Капітан Іван Зазульчак / Фото Марта Матвіїшин

Окрім того, жінка також написала заяву до правоохоронних органів, аби капітана притягнули до відповідальності.



Заява про побиття військовослужбовця / Фото Марта Матвіїшин

У коментарі сестра постраждалого повідомила, що Назар від початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт. Побиття сталося наступного дня, як чоловік повернувся з фронту.

За словами Марти, капітан Зазульчак почав бити його брата після того, як він вийшов з намету в туалет.

Брат мені вже розповідає, що йому телефонують з різних номерів, у тому числі капітан Зазульчак і його друзі, кажуть, хай сестра забере заяву. Але я задню не дам. Сьогодні постраждав мій брат, а завтра буде хтось інший,

– стверджує сестра постраждалого.

ДБР почало розслідування

У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону заявили, що за фактом побиття військовослужбовця розпочали кримінальне провадження. Речниця військової прокуратури Юлія Шевченко у коментарі повідомила, що попередня правова кваліфікація справи – "Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень".

Розслідуванням справи займається ДБР за процесуального керівництва військової прокуратури. Наразі слідчі встановлюють всі обставини інциденту. Якщо провина Зазульчака буде доведена, то йому загрожує до 12 років позбавлення волі.