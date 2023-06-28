Об избиении военнослужащего заявила его сестра Марта Матвиишин. Она утверждает, что инцидент произошел на полигоне в Великих Мостах Львовской области.

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Избиения происходят на постоянной основе

Назар Матвиишин 26 июня попал во Львовский клинический госпиталь Госпогранслужбы с диагнозом острый аппендицит. 30-летнего военнослужащего сразу отправили на операцию, однако во время нее врачи обнаружили множество других травм. У мужчины была закрыта тупая травма брюшной полости, сильные повреждения внутренних органов, закрытый разрыв печени, ушиб поджелудочной железы, рябь тонкого и толстого кишечника. Из-за разрыва печени у Назара произошло внутреннее кровоизлияние.

Сегодня мой брат, солдат Матвиишин Назар, едва не погиб. Но произошло это не в самых горячих точках, а на ротации, в которую он приехал несколько дней назад,

– заявила сестра пострадавшего.



Пострадавший Назар Матвиишин / Фото Марта Матвиишин



Вывод врачей по поводу полученных травм / Фото Марта Матвиишин

По словам Марты, избил ее брата капитан Иван Зазульчак. Пострадавший военнослужащий заявил, что это не единичный случай. Такие избиения происходят на постоянной основе, якобы "для профилактики". Когда сестра узнала об этом, то решила огласить такое дело.



Капитан Иван Зазульчак / Фото Марта Матвиишин

Кроме того, женщина также написала заявление в правоохранительные органы, чтобы капитана привлекли к ответственности.



Заявление об избиении военнослужащего / Фото Марта Матвиишин

В комментарии сестра пострадавшего сообщила, что Назар с начала полномасштабного вторжения ушел добровольцем на фронт. Избиение произошло на следующий день, когда мужчина вернулся с фронта.

По словам Марты, капитан Зазульчак начал избивать его брата после того, как он вышел из палатки в туалет.

Брат мне уже рассказывает, что ему звонят по телефону из разных номеров, в том числе капитан Зазульчак и его друзья, говорят, пусть сестра заберет заявление. Но заднюю я не дам. Сегодня пострадал мой брат, а завтра будет кто-то другой,

– утверждает сестра пострадавшего.

ДБР начало расследование

В Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона заявили, что по факту избиения военнослужащего было возбуждено уголовное производство. Представительница военной прокуратуры Юлия Шевченко в комментарии сообщила, что предварительная правовая квалификация дела - "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий".

Расследованием дела занимается ДБР при процессуальном руководстве военной прокуратуры. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. Если вина Зазульчака будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы.