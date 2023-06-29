Старший офицер прессслужбы Восточного регионального управления ГНСУ Николай Ферин также рассказал, что по поводу избиения военнослужащего назначили служебную проверку.
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В ГНСУ прокомментировали дело по избиению военнослужащего
Феррин рассказал, что в медицинское учреждение государственной пограничной службы во Львове военнослужащий Назар Матвиишин обратился с предварительным диагнозом "острый аппендицит". Но во время операции у него были обнаружены другие повреждения: травмы брюшной полости и поджелудочной железы. Об этом медики сообщили руководство пограничного отряда, а те – правоохранителей.
В результате чего было начато уголовное производство. Также назначено служебное расследование. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, опрашиваются свидетели и находящийся в госпитале потерпевший.
– рассказал Николай Ферин.
Он отметил, что сейчас угрозы жизни военнослужащего нет.
Что предшествовало
- 26 июня военный Назар Матвииши попал во Львовский клинический госпиталь Госпогранслужбы с диагнозом острый аппендицит, однако во время операции врачи обнаружили множество других травм. У мужчины была закрыта тупая травма брюшной полости, сильные повреждения внутренних органов, закрытый разрыв печени, ушиб поджелудочной железы, рябь тонкого и толстого кишечника. Из-за разрыва печени у Назара произошло внутреннее кровоизлияние.
- 28 июня сестра Назара Матвиишина в соцсетях заявила о том, что его избил капитан Иван Зазульчак на полигоне. Назар с начала полномасштабного вторжения пошел добровольцем на фронт, а избиение произошло на следующий день, когда мужчина вернулся. По словам Марты, капитан Зазульчак начал избивать брата Назара после того, как он вышел из палатки в туалет.
- Пострадавший военнослужащий заявил, что это не единичный случай. По его словам, такие избиения происходят на постоянной основе, якобы для профилактики.
- По факту избиения военнослужащего было возбуждено уголовное дело. Пресс-секретарь военной прокуратуры Юлия Шевченко рассказала, что предварительная правовая квалификация дела - "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий".
- Расследованием дела занимается ДБР при процессуальном руководстве военной прокуратуры. Если вину Зазульчака докажут, то ему грозит до 12 лет лишения свободы.