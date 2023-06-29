Старший офицер прессслужбы Восточного регионального управления ГНСУ Николай Ферин также рассказал, что по поводу избиения военнослужащего назначили служебную проверку.

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В ГНСУ прокомментировали дело по избиению военнослужащего

Феррин рассказал, что в медицинское учреждение государственной пограничной службы во Львове военнослужащий Назар Матвиишин обратился с предварительным диагнозом "острый аппендицит". Но во время операции у него были обнаружены другие повреждения: травмы брюшной полости и поджелудочной железы. Об этом медики сообщили руководство пограничного отряда, а те – правоохранителей.

В результате чего было начато уголовное производство. Также назначено служебное расследование. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, опрашиваются свидетели и находящийся в госпитале потерпевший.

– рассказал Николай Ферин.

Он отметил, что сейчас угрозы жизни военнослужащего нет.

Что предшествовало