Инцидент произошел 21 августа. В полицию позвонили местные жители Кременца. Они сообщили, что в лесополосе лежит избитый военнослужащий.

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Избил и обворовал

Пострадавшего сразу доставили в больницу, а правоохранители начали изучать обстоятельства происшествия. Как выяснилось, между работником ТЦК и его обидчиком возник конфликт. Мужчины начали драться. В результате драки военный потерял сознание. А злоумышленник, воспользовавшись беспомощным состоянием жертвы, обворовал его: унес с собой автомат и бронежилет. В настоящее время работник военкомата находится в реанимации. У него – многочисленные травмы головы.

Задерживали с помощью спецназа

Вскоре полиции удалось установить личность нападавшего. Им оказался ранее неоднократно судимый за насильственные преступления 42-летний местный житель. Мужчину задержали в его доме с помощью спецназовцев КОРДа. Позже оказалось, что в тот день единственной жертвой злоумышленника был не только военный. Он также избил свою сожительницу и двух ее малолетних детей.

Теперь буйному кременченцу грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В его отношении начато уголовное производство по факту завладения огнестрельным оружием путем разбоя.

Не первый раз жертвой злоумышленников становятся военнослужащие