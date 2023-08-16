Банда требовала 190 тысяч гривен с военнослужащего одной из боевых бригад, выполняющей задачи на передовой. Злоумышленников разоблачила Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией.

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Вывозили людей в застенки

Ежедневно рэкетиры требовали у людей большие суммы средств под вымышленными предлогами или из-за искусственно спровоцированных конфликтных ситуаций.

Если жертвы отказывались платить, участники банды похищали людей и отвозили их в специально обустроенные застенки в городе Коростышев. Там они применяли к пострадавшим особо жестокие пытки. Кроме того, правоохранители проверяют информацию об изнасиловании нескольких женщин.



Злоумышленники также угрожали покалечить, а затем убить беременную жену военного, если он не передаст им 190 тысяч гривен.

Правоохранители задержали двух лидеров и шесть активных участников банды во время передачи им части денег от потерпевшего.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов и в их авто выявили:

большую сумму наличных денег, полученную преступным путем;

незарегистрированные боевые средства поражения;

кастеты, бейсбольные бить и разнообразное холодное оружие;

списки потерпевших;

банковские карты и мобильные телефоны.

В настоящее время задержанным планируют сообщить о подозрении за вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное организованной группой в условиях военного положения, сопряженное с причинением тяжкого телесного повреждения.

Сейчас злоумышленникам выбирают меру пресечения. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

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