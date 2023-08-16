Банда требовала 190 тысяч гривен с военнослужащего одной из боевых бригад, выполняющей задачи на передовой. Злоумышленников разоблачила Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией.
Смотрите также Едва не пригрели змею: российский агент хотел записаться в ряды десантников ВСУ
Вывозили людей в застенки
Ежедневно рэкетиры требовали у людей большие суммы средств под вымышленными предлогами или из-за искусственно спровоцированных конфликтных ситуаций.
Если жертвы отказывались платить, участники банды похищали людей и отвозили их в специально обустроенные застенки в городе Коростышев. Там они применяли к пострадавшим особо жестокие пытки. Кроме того, правоохранители проверяют информацию об изнасиловании нескольких женщин.
Злоумышленники также угрожали покалечить, а затем убить беременную жену военного, если он не передаст им 190 тысяч гривен.
Правоохранители задержали двух лидеров и шесть активных участников банды во время передачи им части денег от потерпевшего.
В ходе обысков по месту жительства фигурантов и в их авто выявили:
- большую сумму наличных денег, полученную преступным путем;
- незарегистрированные боевые средства поражения;
- кастеты, бейсбольные бить и разнообразное холодное оружие;
- списки потерпевших;
- банковские карты и мобильные телефоны.
В настоящее время задержанным планируют сообщить о подозрении за вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное организованной группой в условиях военного положения, сопряженное с причинением тяжкого телесного повреждения.
Сейчас злоумышленникам выбирают меру пресечения. Им грозит до 12 лет тюрьмы.
Требование денег: последние новости
- Решением суда Николаева был отправлен под стражу чиновник одного из воинских частей Одесской области. Его подозревают в отнятии у солдат денег. Угрожает мужчине до 12 лет лишения свободы. Чиновник будет находиться под стражей без права внесения залога. Работал он командиром подразделения материального обеспечения воинской части в Одесской области.
- Во Львове разоблачили на взяточничестве чиновников одного из университетов. Они обещали успешную сдачу сессии за деньги. Задержан декан одного факультета и заместитель декана другого факультета. Им уже сообщили о подозрении. Чиновников задержали после получения ими взяток. Один из них получил почти 17500 гривен, а другой – 4500 гривен.
- Мать военного Светлана Скрипник рассказала, что врачи требовали у нее денег, чтобы лечить сына. Хотя он военный и должен лечиться на средства государства во время военного положения. 24-летний сын Светланы Вячеслав Чуприна попал ожоговое отделение одного из медучреждений Днепропетровщины в августе 2022 года. У него было ранение.