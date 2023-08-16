В Киевской области правоохранители задержали очередного шпиона. Проходимец пытался проскользнуть в ВСУ.

Смотрите также "Бизнес" на ухилянтах: главу военно-врачебной комиссии Житомирщины "поймали с поличным"

Сам вызвался служить россиянам

Российским агентом оказался житель Херсона с мощным коллаборационным прошлым. Когда город находился под сапогом захватчиков, мужчина добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами. Россияне лояльного к ним херсонца не обидели – наградили должностью "старшего инструктора-кинолога отдела охраны" в составе оккупационной "Голопристанской исправительной колонии".

В новой должности херсонец занимался подготовкой конвоиров, сопровождавших похищенных гражданских в камеры российской тюрьмы. Как раз в это время, когда коллаборант помогал оккупантам "расправляться" со своими согражданами, он бросился в глаза российским спецслужбам.

Первая задача от спецслужб поступила уже после освобождения Херсона. Приспешнику оккупантов приказали "залечь на дно" и переехать на Киевщину.

Получил задание "потеряться" среди десантников

Именно в Киевской области коллаборант начал агентурную страницу своего жизнеописания. Он должен был обратиться в местный военкомат и мобилизоваться в ряды ВСУ. Попав внутрь украинской армии, херсонец должен был собирать "полезные" для россиян данные.

В частности, ему поручили узнать места базирования тренировочных центров украинских десантников и ориентировочное количество личного состава, который проходит обучение на полигонах.



В дальнейшем коллаборант собирался отбыть в один из фронтовых районов, чтобы "сливать" спецслужбам геолокации боевых позиций и перемещения десантно-штурмовых подразделений ВСУ на передовой.

Однако российский прислужник потерпел неудачу – его разоблачили еще на этапе оформления на службу в Силы обороны.

Дальнейшая судьба "крота"

Задержанному уже сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности. Теперь ему светит до 15 лет тюрьмы, если не больше. Ведь сейчас решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигуранта за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.

СБУ продолжают выгребать коллаборантов метлой