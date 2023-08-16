В Киевской области правоохранители задержали очередного шпиона. Проходимец пытался проскользнуть в ВСУ.
Смотрите также "Бизнес" на ухилянтах: главу военно-врачебной комиссии Житомирщины "поймали с поличным"
Сам вызвался служить россиянам
Российским агентом оказался житель Херсона с мощным коллаборационным прошлым. Когда город находился под сапогом захватчиков, мужчина добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами. Россияне лояльного к ним херсонца не обидели – наградили должностью "старшего инструктора-кинолога отдела охраны" в составе оккупационной "Голопристанской исправительной колонии".
В новой должности херсонец занимался подготовкой конвоиров, сопровождавших похищенных гражданских в камеры российской тюрьмы. Как раз в это время, когда коллаборант помогал оккупантам "расправляться" со своими согражданами, он бросился в глаза российским спецслужбам.
Первая задача от спецслужб поступила уже после освобождения Херсона. Приспешнику оккупантов приказали "залечь на дно" и переехать на Киевщину.
Получил задание "потеряться" среди десантников
Именно в Киевской области коллаборант начал агентурную страницу своего жизнеописания. Он должен был обратиться в местный военкомат и мобилизоваться в ряды ВСУ. Попав внутрь украинской армии, херсонец должен был собирать "полезные" для россиян данные.
В частности, ему поручили узнать места базирования тренировочных центров украинских десантников и ориентировочное количество личного состава, который проходит обучение на полигонах.
В дальнейшем коллаборант собирался отбыть в один из фронтовых районов, чтобы "сливать" спецслужбам геолокации боевых позиций и перемещения десантно-штурмовых подразделений ВСУ на передовой.
Однако российский прислужник потерпел неудачу – его разоблачили еще на этапе оформления на службу в Силы обороны.
Дальнейшая судьба "крота"
Задержанному уже сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности. Теперь ему светит до 15 лет тюрьмы, если не больше. Ведь сейчас решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигуранта за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.
СБУ продолжают выгребать коллаборантов метлой
- Ранее СБУ задержала жителя Энергодара, еще до полномасштабного вторжения служившего в ВСУ, а затем его завербовали российские спецслужбы. Предатель должен был сливать врагу данные о направлениях наступления и перемещения техники ВСУ.
- В Винницкой, Одесской и Днепропетровской областях правоохранители "накрыли" группу агентов ФСБ. Им поручили шпионить за "центрами принятия решений", собирать разведданные о локациях, вооружениях и личном составе Сил обороны в центральной и южной части Украины. За каждую удачно выполненное задание они получали до 550 долларов.