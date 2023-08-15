СБУ ликвидировала в Житомире еще один канал незаконного выезда за границу граждан призывного возраста. К организации нелегального трафика причастна глава областной военно-врачебной комиссии, действовавшая в сговоре с сообщниками.

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Детали коррупционной схемы

Сообщниками председателя были работники облвоенкомата, адвокат и должностница местной больницы. За деньги фигуранты предлагали потенциальным призывникам фиктивные медсправки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.



В поддельные документы злоумышленники вписывали вымышленные тяжелые диагнозы, которые позволяли уклонистам избежать призыва и дальше выехать за пределы Украины.

СБУ разоблачила коррупционную схему в Житомирской области: фото СБУ

Сколько стоили "услуги"

Стоимость таких "услуг" составляла от 2,5 до 5 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности "заказа". Вырученные деньги участники "схемы" распределяли между собой после проведения каждой сделки.



По данным следствия, между фигурантами было четкое распределение преступных "обязанностей". К примеру, адвокат подбирал потенциальных "клиентов", глава ВЛК и чиновник медзаведения фальсифицировали медицинские справки, а работники облвоенкомата "сопровождали" их в своем ведомстве.

Сотрудники СБУ поэтапно документировали все факты преступной деятельности фигурантов. В результате комплексных мер правоохранители задержали "на горячем" председателя военно-врачебной комиссии, адвоката и работницу медучреждения во время передачи взятки от уклоняющегося,

– сообщили в СБУ.

При обысках в служебных кабинетах и местах проживания участников "схемы" обнаружили более 35 тысяч долларов США и документы с доказательствами незаконной деятельности.



Задержанным сообщили о подозрении по двум статьям УКУ:

часть 3 статьи 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом);

часть 3 статьи 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Правоохранители решают вопрос о привлечении к ответственности всех участников схемы.