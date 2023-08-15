СБУ ліквідувала у Житомирі ще один канал незаконного виїзду за кордон громадян призовного віку. До організації нелегального трафіку причетна голова обласної військово-лікарської комісії, яка діяла у змові зі спільниками.

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Деталі корупційної схеми

Спільниками голови були працівники облвійськкомату, адвокат і посадовиця місцевої лікарні. За гроші фігуранти пропонували потенційним призовникам фіктивні меддовідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.



У підроблені документи зловмисники вписували вигадані важкі діагнози, які дозволяли ухилянтам уникнути призову і надалі виїхати за межі України.

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Скільки коштували "послуги"

Вартість таких "послуг" становила від 2,5 до 5 тисяч доларів США. Сума залежала від терміновості "замовлення". Отримані гроші учасники "схеми" розподіляли між собою після проведення кожної оборудки.



За даними слідства, між фігурантами був чіткий розподіл злочинних "обов’язків". До прикладу, адвокат підбирав потенційних "клієнтів", голова ВЛК та посадовиця медзакладу фальсифікували медичні довідки, а працівники облвійськкомату "супроводжували" їх у своєму відомстві.

Співробітники СБУ поетапно задокументували всі факти злочинної діяльності фігурантів. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали "на гарячому" голову військово-лікарської комісії, адвоката і посадовицю медустанови під час передачі хабаря від ухилянта,

– повідомили в СБУ.

При обшуках у службових кабінетах і за місцями проживання учасників "схеми" виявили понад 35 тисяч доларів США та документи із доказами незаконної діяльності.



Затриманим повідомили про підозру за двома статтями ККУ:

частина 3 статті 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

частина 3 статті 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Наразі підозрювані перебувають під вартою. Правоохоронці вирішують питання щодо притягнення до відповідальності всіх учасників схеми.