Правоохоронці продовжують "очищати" лави Нацгвардії від недоброчесних посадовців. Це вже не перший скандал із незаконними виплатами "бойових" у цьому формуванні.

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"Навоювали" на майже 4,5 мільйона гривень

Так, на Київщині викрито командування однієї з бригад військового формування. Шестеро посадовців вирішили "винагородити" самих себе та підлеглих бойовими преміями.

Слід врахувати, що жоден з учасників оборудки не брав безпосередньої участі у бойових діях та не виконував жодних завдань на передовій. Втім, це не завадило їм щомісяця, починаючи з першого дня повномасштабної російської агресії до серпня 2022 року, виписувати собі доплату у розмірі 100 тисяч гривень.

Щодо чотирьох офіцерів: заступника командира – начальника штабу військової частини, командира дивізіону, заступника командира 1-го батальйону та командира роти, обвинувальні акти вже скеровано до суду. Загалом вони не "образили" себе та "товаришів" на майже 9 мільйонів гривень.

Тепер на подібній схемі "впіймалися" ще два підполковники, які незаконно "роздавали" "бойові" військовим. У такий спосіб вони "викинули на вітер" майже 4, 5 мільйона.

Їм вже повідомили про підозру за фактом недбалого ставлення до військової служби. Усім зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Загалом махінації з "бойовими" у лавах Нацгвардії "обійшлися" держбюджету у майже 14 мільйонів гривень.

Корупція у військових частинах