Вони є військовослужбовцями цієї частини. Незаконні доплати вони отримували протягом 9 місяців.

Дивіться також Наживався на людському горі: голова громади на Київщині розкрадав гроші з місцевого бюджету

Що відомо про справу з виплатами незаконних "бойових"

Працівники ДБР викрили протиправну схему фіктивної виплати "бойових" доплат військовим з Рівненщини, які насправді не несуть службу на передовій. Схема діяла протягом 9 місяців, а завдані державі збитки становлять щонайменше 1 мільйон гривень,

– заявили в ДБР.

Вони виявили, що керівництво батальйону, починаючи з 24 лютого 2022 року, систематично преміювало підлеглих, які перебувають у зоні проведення бойових дій. Окрім них, 30 – 100 тисяч гривень на місяць отримували й донька та колишня дружина заступника командира, які перебували на території Рівненської області.

ДБР виявило зловживання із бойовими доплатами у Рівненській області: дивіться відео

Співробітники ДБР повідомили, що 20 квітня вони вже провели обшуки на території військової частини та в місцях проживання військових, які отримували "бойові" незаконно. Державне бюро розслідувань:

виявило та вилучило бухгалтерську документацію, кадрові документи, банківські картки, мобільні телефони;

перевіряє законність доплат іншим військовим цієї частини;

вивчить вилучені документи та повідомить про підозри певним особам.

Зверніть увагу! Попередньо правопорушення кваліфікували як недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану. Якщо провину за цією статтею доведуть, то винним загрожує до 8 років тюрми. За рішенням суду вони також мають відшкодувати державі незаконно виплачені гроші.

ДБР виявило схему незаконної виплати "бойових" коштів у тилу

ДБР повідомило про підозру офіцеру, який знущався з військового в Івано-Франківську

У мережі 18 квітня з'явилось відео, на якому видно, як б'ють солдата-строковика в частині Нацгвардії в Івано-Франківську. За справу взялось Державне бюро розслідувань.

Вже 20 квітня офіцеру, який знущався з військового, повідомили про підозру. Окрім цього, слідчі встановили, що офіцер не вперше бив солдатів. Тому розслідують ще 2 випадки застосування сили.

Бійцю, який міг бити солдатів, повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень. Якщо провину за цією статтею доведуть, що офіцеру загрожує від 8 до 12 років тюрми.