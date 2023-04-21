Они военнослужащие этой части. Незаконные доплаты получали в течение 9 месяцев.

Смотрите также Наживался на человеческом горе: глава общины в Киевской области разворовывал деньги из местного бюджета

Что известно о деле с выплатами незаконных "боевых"

Сотрудники ГБР разоблачили противоправную схему фиктивной выплаты "боевых" доплат военным из Ровненщины, которые на самом деле не несут службу на передовой. Схема действовала в течение 9 месяцев, а нанесенный государству ущерб составляет не менее 1 миллиона гривен,

– заявили в ГБР.

Они обнаружили, что руководство батальона, начиная с 24 февраля 2022 года, систематически премировало подчиненных, находящихся в зоне проведения боевых действий. Кроме них, 30 – 100 тысяч гривен в месяц получали дочь и бывшая жена заместителя командира, которые находились на территории Ровненской области.

ГБР выявило злоупотребление с боевыми доплатами в Ровненской области: смотрите видео

Сотрудники ГБР сообщили, что 20 апреля они уже провели обыски на территории воинской части и в местах проживания военных, получавших "боевые" незаконно. Государственное бюро расследований:

выявило и изъяло бухгалтерскую документацию, кадровые документы, банковские карты, мобильные телефоны;

проверяет законность доплат другим военным этой части;

изучит изъятые документы и сообщит о подозрениях определенным лицам.

Обратите внимание! Предварительно правонарушения квалифицировали как халатное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения. Если вина по этой статье будет доказана, то виновным грозит до 8 лет тюрьмы. По решению суда они должны возместить государству незаконно выплаченные деньги.

ГБР выявило схему незаконной выплаты "боевых" средств в тылу

ГБР сообщило о подозрении офицеру, который издевался над военным в Ивано-Франковске

В сети 18 апреля появилось видео, на котором видно, как избивают солдата-срочника в части Нацгвардии в Ивано-Франковске. За дело взялось Государственное бюро расследований.

Уже 20 апреля офицеру, издевающемуся над военным, сообщили о подозрении. Кроме того, следователи установили, что офицер не впервые избивал солдат. Поэтому расследуют еще 2 случая применения силы.

Бойцу, который мог бить солдат, сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий. Если вину по этой статье докажут, что офицеру грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.