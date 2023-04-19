Кроме этого, должностное лицо требовало взятку от фирмы предпренимателя, которая выполняла роботы на реке. Сейчас прокуратура выбирает меру пресечения для мужчины.

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Что известно о разоблачении должностного лица

В полиции установили, что в апреле 2023 года 36-летний глава общины встретился с предпринимателем, который должен был провести восстановительные работы в прибрежной полосе реки Десна и построить там сооружения для укрепления берегов. Во время общения чиновник заставил мужчину заплатить взятку в размере 15% от общей стоимости работ, то есть почти 50 тысяч гривен.

Полиция Киева задержала председателя одной из громад во время взятки / Фото Национальная полиция в городе Киеве

Впоследствии глава общины предложил предпринимателю подписать акт приема выполненных работ, которые уже были фактически выполнены. Таким образом, он хотел распределить бюджетные средства в размере 124 тысяч гривен между сторонами договора.

Правоохранители задержали фигуранта во время передачи ему денег,

– сообщили в полиции.



Глава одной из общин Киевщины незаконно присвоил себе деньги / Фото Национальная полиция в городе Киеве

Злоумышленнику объявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением, а также решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Чиновнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Кроме того, мужчина не сможет занимать высокие государственные должности сроком до 3 лет.

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