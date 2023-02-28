Речь идет о полумиллионе гривен. Столичным чиновникам уже сообщили о подозрении.
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Киевских чиновников подозревают в хищении бюджете
Среди подозреваемых – руководитель управления Голосеевской РГА, руководитель подрядной организации и инженер по технадзору. Сейчас проверяют причастность к возможным фактам хищения средств при оснащении укрытия в 15 учебных заведениях.
По данным столичных следователей, РГА заключила с коммерческой структурой ряд договоров по проведению ремонта и оснащению укрытия в школах района. В акты выполненных работ сознательно вносили завышенные данные по объемам работ и их стоимости. Участники соглашений приняли и согласовали подписью соответствующие документы.
Так, на реконструкции и оснащении укрытия в двух школах в Киеве фигуранты присвоили более полумиллиона гривен из бюджета.
Недавние коррупционные скандалы в Украине: коротко
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