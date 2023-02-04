СБУ разоблачила масштабную коррупцию в Южном филиале Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины". Сообщается, что к организации незаконной деятельности причастны руководитель филиала госучреждения в 2017 – 2018 годах и двое его подчиненных.

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Коррупцию разоблачили в одном из филиалов предприятия

По данным следствия, в мае 2017 года чиновники заключили договор с коммерческой структурой на выполнение дноуглубительных работ в акватории морского порта "Южный".

При этом стоимость соответствующих работ была искусственно завышена. Установлено, что деньги были переведены на счета подрядчика, но фактический объем работ не соответствовал документам.

Таким образом, из госпредприятия было выведено в тень более 90 миллионов гривен. Трем организаторам сделки поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного преступления.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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