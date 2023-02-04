СБУ викрила масштабну корупцію в Южненській філії Державного підприємства "Адміністрація морських портів України". Повідомляється, що до організації незаконної діяльності причетні керівник філії держустанови у 2017 – 2018 роках і двоє його підлеглих.

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Корупцію викрили в одній з філій підприємства

За даними слідства, у травні 2017 року чиновники уклали договір з комерційною структурою на виконання днопоглиблювальних робіт в акваторії морського порту "Південний".

При цьому вартість відповідних робіт була штучно завищена. Встановлено, що державні гроші були переведені на рахунки підрядника, але фактичний обсяг робіт не відповідав документам.

У такий спосіб з держпідприємства було виведено у тінь понад 90 мільйонів гривень. Трьом організаторам оборудки повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину.

Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

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