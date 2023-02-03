Про цей скандал стало відомо у п'ятницю, 3 січня. Власне, слідство встановило, що підполковник оборонного відомства не проконтролював капітальний ремонт казарм одного з військових містечок.

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Деталі цієї справи

Відомо, що упродовж 2016 – 2018 років цей підполковник завірив акти приймання виконаних будівельних робіт. Однак у документах були зазначені їхні обсяги, що в рази перевищують фактичні.

Внаслідок цього Міністерством оборони України на користь підприємства-виконавця надлишково перераховано понад 5,4 мільйона гривень,

– написали в Офісі Генпрокурора.