Скандал з харчуванням для військових набирає обертів. В Офісі генпрокурора розповіли про перші результати слідства.
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Вдалося встановити, що у Міноборони виділили гроші підозрюваним для оплати за постачання товарів та послуг. Мовилося про забезпечення харчуванням ЗСУ. Водночас гроші не спрямували за цільовим призначенням. Натомість їх вивели у тіньовий обіг, який не контролює держава.
Окрім того, вартість товарів штучно збільшували. Продукти купували у "фіктивних підприємств". Як наслідок – Україна зазнала збитків у розмірі близько 120 мільйонів гривень.
У СБУ наголосили, що гроші перерахували на рахунки підприємств, які навіть не мали:
- виробничої бази;
- необхідного технологічного обладнання.
Командир військової частини розкрав понад 2 мільйони
На жаль, не обійшлося й без розкрадання грошей на місцях. У Київській області співробітники СБУ викрили командира військової частини. Чоловік розікрав майже 2,4 мільйона гривень. Їх держава виділила на харчування військових.
До схеми командир залучив 4 підлеглих, а також – комерсантів. Вони допомогли приховати "відкат".
Скандал з харчуванням для воїнів – головне
- Україну у січні 2023 року сколихнув скандал. Тоді журналісти заявили, що Міноборони вирішило закупити продукти для військових за суттєво завищеною ціною. Опублікували копію угоди на понад 13 мільярдів гривень.
- У Міноборони заявили, що розпочали перевірку. НАБУ і САП відкрили кримінальне провадження у межах якого перевіряють закупівлі.
- В'ячеслав Шаповалов – заступник Олексія Резнікова, який відповідав за тилове забезпечення воїнів –подав у відставку.
- Сам Резніков розповів, що не знав про скандальний контракт.