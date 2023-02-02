Хмельницького взяли під варту 2 лютого. Про це журналістам повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора та співрозмовник у правоохоронних органах.

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Хмельницький перебуватиме під вартою з можливістю внесення застави

Шевченківський районний суд Києва взяв під варту колишнього директора департаменту державних закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького з альтернативою внесення застави.

Наразі прокуратура не розголошує суму застави. Видання пише, що прокурори вважають цю суму замалою та вже оскаржили рішення. За даними ЗМІ, мовиться про 26 мільйонів гривень.

Довідка. Хмельницького підозрюють у закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ на понад 100 мільйонів гривень. Зауважимо, що на фоні скандалу із закупівлею Міноборони продуктів для військових міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Хмельницького відсторонили у грудні й звільнили у січні. Наприкінці січня написав заяву про відставку і заступник міністра В'ячеслав Шаповалов.

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