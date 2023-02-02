На Одещині Нацполіція ліквідувала масштабну схему розкрадання державних коштів, які були виділені на закупівлю товарів гуманітарного та військового призначення.

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Кого саме підозрюють у злочині

Серед фігурантів – колишній заступник голови Одеської ОВА, начальник одного з департаментів (депутат Одеської обласної ради) та начальник відділу ОВА. Їм оголосили про підозру за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Також про підозру повідомили директору підприємства, з яким вони співпрацювали.

Наразі їм повідомлено про підозру у розтраті грошових коштів у особливо великих розмірах (частина 5 статті 191 КК України),

– повідомили у прокуратурі.

Що відомо про справу

Чиновників Одеської обласної військової державної адміністрації підозрюють у незаконних оборудках. За даними слідства, посадовці у змові з директором ТОВ завищили ринкову вартість продуктів під час укладення тристоронніх угод про придбання продовольчих товарів для Збройних Сил України.

Правоохоронці встановили, що у квітні 2022 року лише за одним укладеним з підконтрольним товариством договором на закупівлю продуктів на 40 мільйонів гривень різниця у вартості сягнула семи мільйонів.

Але сума привласнених бюджетних коштів може бути в рази більшою, тож робота слідчих триває,

– уточнив тимчасово в.о Голови Національної поліції України Іван Вигівський.

Досудове розслідування здійснює Головне управління Нацполіції України.

Чиновникам Одеської ОВА вручили підозри: