1 лютого Шаповалову повідомили про підозру. Вже 2 лютого, за клопотанням ДБР, Печерський районний суд Києва обрав ексзаступнику міністра оборони запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою багатомільйонної застави.

Вас може зацікавити Мільйони в дивані: з'явилося відео обшуків у ексзаступника міністра оборони – Миронюка

Під яку заставу може вийти Шаповалов

Суд взяв В'ячеслава Шаповалова під варту на 2 місяці, проте з альтернативою внесення застави у розмірі 402 мільйони 600 тисяч гривень. Про це журналістам повідомили джерела у правоохоронних органах.