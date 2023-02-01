У ДБР повідомили, що чиновник просував укладання договорів на закупівлю продуктів для військових за завищеними цінами, а також амуніцію поганої якості.
Увага Розслідування закупівель Міноборони: кільком топчиновникам вручили підозри, – ЗМІ
Він лобіював укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, а також закупівель бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних сил України низької якості на загальну суму понад 1 мільярд гривень. Усі договори укладалися за повною передплатою,
– йдеться у повідомленні бюро.
За даними ДБР, чиновник не лише знав про факти постачання неякісної продукції, а й "чинив тиск на підлеглих для прийняття неякісної продукції на військові склади та організацію повторних проведень лабораторних випробувань бронепластин, які не витримали первинних випробувань".
"При цьому він ігнорував звернення командування Сил логістики ЗСУ стосовно необхідності забезпечення належного приймального контролю за якістю продукції", – додали у бюро.
У рамках кримінального провадження ДБР проводяться 17 обшуків за різними адресами, вже вилучено великі суми готівки та багато іншого, що може слугувати доказами у справі.
Коротко про кадрові рішення у Міноборони через скандал із закупівлями
- Ймовірно, мова про заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова, якого було звільнено у зв'язку зі скандалом навколо закупівель продуктів харчування для військовослужбовців.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що Шаповалову оголошено підозру за незаконні дії, внаслідок яких окремі підрозділи ЗСУ не були укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1 мільярд гривень.
- Крім того, в СБУ уже підтвердили вручення підозри ексначальнику державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому. Його викрили на розтраті понад 100 мільйонів гривень державних коштів.
- На фоні скандалу із закупівлею Міноборони продуктів для військових міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Хмельницького відсторонили у грудні і звільнили у січні. Також тоді написав заяву про відставку і Шаповал.