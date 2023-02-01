В ДБР сообщили, что чиновник продвигал заключение договоров на закупку продуктов для военных по завышенным ценам, а также амуницию плохого качества.

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Он лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупок бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд Вооруженных сил Украины низкого качества на общую сумму более 1 миллиарда гривен. Все договоры заключались по полной подписке,

– говорится в сообщении бюро.

По данным ДБР, чиновник не только знал о фактах поставки некачественной продукции, но и "оказал давление на подчиненных для принятия некачественной продукции на военные склады и организацию повторных проведений лабораторных испытаний бронепластин, не выдержавших первичных испытаний".

"При этом он игнорировал обращение командования Сил логистики ВСУ относительно необходимости обеспечения надлежащего приемочного контроля качества продукции", - добавили в бюро.

Важно! Следовательно, бывшему заместителю министра обороны доложено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В рамках уголовного производства ДБР проводятся 17 обысков по разным адресам, уже изъяты большие суммы наличных денег и многое другое, что может служить доказательствами по делу.

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