Правоохоронці передали журналістам відео з обшуку помешкання Миронюка, який проводили в серпні 2022 року. На ньому зафільмували момент вилучення коштів під час слідчих дій.

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Довідка. Олександр Миронюк був заступником міністра оборони Андрія Тарана у 2020 – 2021 роках. Він займався департаментом закупівель і його звільнили з посади у липні 2021 року. Наразі Миронюк є фігурантом розслідування про шахрайство на закупівлях Міністерства оборони.

Що видно на відео

На відео видно чоловіка, ймовірно слідчого, який дістає з бокової ніші біля дивана пачки грошей і складає їх у величезну купу на матрац.

Обшуки у Миронюка: дивіться відео

Загалом тоді під час обшуків у Миронюка знайшли 17 мільйонів 78 тисяч гривень, 400 тисяч 100 доларів та 100 тисяч 380 євро. Постановою слідчого ці гроші визнали речовими доказами в кримінальному провадженні і слідчі одразу ж звернулися до суду, щоб їх арештувати.

Суд постановив повернути гроші Миронюку

7 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського райсуду відмовився арештовувати мільйони Миронюка. 12 вересня Печерський суд таки арештував гроші, проте усі ці ухвали відсутні в судовому реєстрі.

А через 2 місяці, 17 листопада, адвокати Миронюка через Київський апеляційний суд скасували арешт. Суддя тоді заявив, що слідчі не надали достатньо доказів того, що гроші були об'єктом або результатом злочину. Крім того, в Єдиному реєстрі досудових розслідувань не було інформації про причетність Миронюка до справи чи повідомлення йому про підозру.

Тим часом слідчі та поліція продовжували переконувати, що Миронюк не просто причетний, а й міг бути серед організаторів злочинної схеми.

8 грудня 2022 року Печерський суд додатково зобов'язав поліцію невідкладно повернути Миронюку його мільйони. Ухвалу по-тихому оприлюднили під Новий рік, 27 грудня.

Згодом журналісти "Української правди" з'ясували, що одразу після обшуків Миронюк надав суду "документ", що гроші з дивана нібито були не його. Мовляв, їх йому позичила 86-річна жителька Харкова Елеонора Думіньш.

Сама Думіньш є родичкою засновників харківського "ХАДО-холдінгу", котрий серед іншого займається виробництвом гвинтівок. Цей холдинг має давні робочі взаємини з державним спецекспортером "Прогрес", в якому до та після роботи в Міноборони працевлаштований Миронюк.