1 февраля Шаповалову сообщили о подозрении . Уже 2 февраля, по ходатайству ГБР, Печерский районный суд Киева избрал экс-заместителю министра обороны меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой многомиллионного залога.

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Под какой залог может выйти Шаповалов

Суд взял Вячеслава Шаповалова под стражу на 2 месяца, однако с альтернативой внесения залога в размере 402 миллионов 600 тысяч гривен. Об этом журналистам сообщили источники в правоохранительных органах.

Справка. 1 февраля Вячеславу Шаповалову сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В чем подозревают экс-замминистра

Согласно материалам расследования ГБР, чиновник продвигал заключение договоров на закупку продуктов для военных по завышенным ценам, а также амуницию плохого качества: бронежилеты, каски, одежду и другие вещи для нужд военных на общую сумму более 1 миллиарда гривен. Все договоры заключались по полной предоплате.

Все договоры заключались по полной предоплате. По данным ГБР, Шаповалов "оказал давление на подчиненных для принятия некачественной продукции на военные склады и организацию повторных проведений лабораторных испытаний бронепластин, не выдержавших первоначальных испытаний".

В Бюро уточнили, что командование Сил логистики ВСУ обращалось к нему относительно необходимости обеспечения надлежащего приемочного контроля качества продукции, однако он игнорировал их.