В Одесской области Нацполиция ликвидировала масштабную схему хищения государственных средств, выделенных на закупку товаров гуманитарного и военного назначения.
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Кого именно подозревают в преступлении
Среди фигурантов – бывший заместитель председателя Одесской ОВ, начальник одного из департаментов (депутат Одесского областного совета) и начальник отдела ОВА. Им объявили о подозрении за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.
Также о подозрении сообщили директору предприятия, с которым они сотрудничали.
В настоящее время им доложено о подозрении в растрате денежных средств в особо крупных размерах (часть 5 статьи 191 УК Украины),
– сообщили в прокуратуре.
Что известно о деле
Чиновников Одесской областной военной государственной администрации подозревают в незаконных сделках. По данным следствия, должностные лица в сговоре с директором ООО завысили рыночную стоимость продуктов при заключении трехсторонних соглашений о приобретении продовольственных товаров для Вооруженных сил Украины.
Правоохранители установили, что в апреле 2022 года только по одному заключенному с подконтрольным обществом договору на закупку продуктов на 40 миллионов гривен разница в стоимости достигла семи миллионов.
Но сумма присвоенных бюджетных средств может быть в разы больше, поэтому работа следователей продолжается,
– уточнил временно и.о Председателя Национальной полиции Украины Иван Выговский.
Досудебное расследование осуществляет Главное управление Нацполиции Украины.
Чиновникам Одесской ОВА вручили подозрения: