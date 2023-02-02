Хмельницкого взяли под стражу 2 февраля. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора и собеседник в правоохранительных органах.

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Хмельницкий будет находиться под стражей с возможностью внесения залога

Шевченковский районный суд Киева заключил под стражу бывшего директора департамента государственных закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого с альтернативой внесения залога.

Пока прокуратура не разглашает сумму залога. Издание пишет, что прокуроры считают эту сумму малой и уже обжаловали решение. По данным СМИ, говорится о 26 миллионах гривен.

Справка. Хмельницкого подозревают в закупке некачественных бронежилетов для ВСУ более чем на 100 миллионов гривен. Заметим, что на фоне скандала с закупкой Минобороны продуктов для военных министр обороны Алексей Резников сообщил, что Хмельницкого отстранили в декабре и уволили в январе. В конце января написал заявление об отставке и замминистра Вячеслав Шаповалов.

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