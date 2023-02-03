Об этом скандале стало известно в пятницу, 3 января. Собственно, следствие установило, что подполковник оборонного ведомства не проконтролировал капитальный ремонт казарм одного из военных городков.

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Детали этого дела

Известно, что в течение 2016 – 2018 годов этот подполковник заверил акты приемки выполненных строительных работ. Однако в документах были указаны их объемы, в разы превышающие фактические.

В результате Министерством обороны Украины в пользу предприятия-исполнителя излишне перечислено более 5,4 миллиона гривен,

– написали в Офисе Генпрокурора.