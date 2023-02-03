Об этом написал глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия. Он отметил, что часть из скандалов абсолютно оправдана и получила судебные решения.

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"А некоторые, учитывая время, факты и обстоятельства, вполне могут быть инспирированы нашим врагом", – отметил Арахамия.

Призыв не нарушать работу министерства

Глава фракции "Слуга народа" призвал трезво смотреть на ситуацию, поскольку это происходит во время войны. По его мнению, в борьбе за справедливость можно ухудшить международные позиции в преддверии предполагаемого контрнаступления России.

Арахамия подчеркнул, что как член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки знает профессионалов, работающих в Минобороны. По словам политика, многие эти люди получали боевой опыт еще с 2014 года.

Очень не хотелось бы, чтобы всех этих светлых людей облили грязью из-за того, что какие-то отбросы решили наживаться на войне. Поэтому призываю Службу безопасности Украины внимательно отслеживать коррупционные проявления внутри министерства и немедленно изолировать их законными способами, не нарушая нормальную работу института,

– написал Арахамия.

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