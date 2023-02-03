В Минобороны отметили, что Лиев проходил проверки перед вступлением в должность. Сам Лиев информацию о российском паспорте опроверг.

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Что известно о заявлении Минобороны

На этапе трудоустройства в Министерство и во время работы в оборонном ведомстве Александр Лиев проходил соответствующие проверки, обязательные при вступлении в должность госслужащего,

– заявили в Минобороны.

Более того, там объяснили, что Службе безопасности Украины в порядке, действующем во время особого периода, предоставлялись соответствующие материалы по вопросу доступа к государственной тайне.

"Никаких возражений от СБУ получено не было. Каких-либо фактов, подтверждающих наличие у Александра Лиева другого гражданства, кроме украинского, в Минобороны не предоставлялось", – заявили в министерстве.

Там также подтвердили, что после появления в СМИ заявлений, касавшихся предыдущей деятельности Лиева и его заявлений периода 2014 года, то по инициативе экс-чиновника, в ноябре 2022 года министр обороны Украины обратился в СБУ с просьбой провести дополнительное психофизиологическое исследование чиновника с применением полиграфа.

Что известно о скандале по поводу Лиева