У Міноборони зауважили, що Лієв проходив перевірки перед вступом на посаду. Сам Лієв інформацію про російський паспорт спростував.
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Що відомо про заяву Міноборони
На етапі працевлаштування до Міністерства та протягом роботи в оборонному відомстві Олександр Лієв проходив відповідні перевірки, обов'язкові при вступі на посаду держслужбовця,
– заявили в Міноборони.
Ба більше, там пояснили, що Службі безпеки України в порядку, який діє під час особливого періоду, надавались відповідні матеріали з питання доступу до державної таємниці.
"Жодних заперечень від СБУ отримано не було. Будь-яких фактів, які б підтверджували наявність в Олександра Лієва іншого громадянства, крім українського, до Міноборони не надавалося", – заявили в міністерстві.
Там також підтвердили, що після появи у ЗМІ заяв, які стосувалися попередньої діяльності Лієва та його заяв періоду 2014 року, то за ініціативою експосадовця, в листопаді 2022 року міністр оборони України звернувся до СБУ з проханням провести додаткове психофізіологічне дослідження посадовця з застосуванням поліграфу.
Що відомо про скандал щодо Лієва
- Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін пригадав, що Олександр Лієв був міністром курортів і туризму в Криму за президента-втікача Віктора Януковича.
- Також Шабунін пригадав слова з інтерв'ю Лієва, де він нібито закликав "почути Крим". Також сказав, що "тут немає ворогів", а потім вільно зайшов "в приміщення уряду Криму, який на той час вже контролювався російськими військовими".
- Проте сам Лієв відповів на ці звинувачення та сказав, що в тому коментарі говорив "про необхідність збільшення повноважень АРК і підкреслював, що саме у складі України".
- 2 лютого Олександр Лієв написав заяву на звільнення з посади виконувача обов'язків голови департаменту військово-технічної політики Міноборони за власним бажанням. Детальніше про Лієва читайте тут.