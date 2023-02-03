У Міноборони зауважили, що Лієв проходив перевірки перед вступом на посаду. Сам Лієв інформацію про російський паспорт спростував.

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Що відомо про заяву Міноборони

На етапі працевлаштування до Міністерства та протягом роботи в оборонному відомстві Олександр Лієв проходив відповідні перевірки, обов'язкові при вступі на посаду держслужбовця,

– заявили в Міноборони.

Ба більше, там пояснили, що Службі безпеки України в порядку, який діє під час особливого періоду, надавались відповідні матеріали з питання доступу до державної таємниці.

"Жодних заперечень від СБУ отримано не було. Будь-яких фактів, які б підтверджували наявність в Олександра Лієва іншого громадянства, крім українського, до Міноборони не надавалося", – заявили в міністерстві.

Там також підтвердили, що після появи у ЗМІ заяв, які стосувалися попередньої діяльності Лієва та його заяв періоду 2014 року, то за ініціативою експосадовця, в листопаді 2022 року міністр оборони України звернувся до СБУ з проханням провести додаткове психофізіологічне дослідження посадовця з застосуванням поліграфу.

Що відомо про скандал щодо Лієва