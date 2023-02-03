Компания "Актив-компани" заявила, что правоохранители блокируют их работу. Более того, там также заявили, что компания не получила на свои счета никаких средств по контрактам 2023 года.

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Что заявила компания о предоставлении услуг питания ВСУ

В компании заявили, что они не поставляли в Минобороны услуги питания по завышенным ценам. Кроме того, там также сказали, что:

с начала года компания предоставила услуг Минобороны по обеспечению питанием ВСУ на сотни миллионов гривен, однако никаких денег на счета компании по контрактам 2023 года не поступило;

правоохранители не смотрели контракты на поставку питания на 2023 год.

Более того, в компании убеждают, что ГБР задержал одного из их региональных менеджеров из-за обвинений в отгрузке продуктов одной из воинских частей "лишь на бумаге".

"Актив-компани" опровергает такие подозрения и будет доказывать невиновность своего сотрудника",

– говорят в компании.

Там также начали говорить, что следственные действия сразу нескольких правоохранительных органов заблокировали их работу, "что в свою очередь делает невозможным своевременную отгрузку продукции военным частям".

"В связи с этим, "Актив-компани" просит правоохранительные органы учитывать специфику работы компании и реализовывать мероприятия оперативного характера без блокировки работы компании", – отметили в "Актив-компане".

Также они заявили, что:

задержание экс-заместителя минобороны Вячеслава Шаповалова и объявление ему подозрения не имеет к пищевых закупках Минобороны никакого отношения;

их компания никогда не участвовала в коррупционных схемах;

"надеются на беспристрастность следственных органов и на то, что политики перестанут подыгрывать сценариям информационных войн, которые сейчас реализуются против Минобороны".

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