Так, злоумышленники создали условия для перечисления денег за якобы готовые квартиры для вселения военнослужащих. Дело уже направили в суд.

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Махинации с жильем для военнослужащих

Как стало известно, экс-глава департамента капитального строительства Министерства обороны Украины и ее сообщник – директор компании-застройщицы – растратили более 18,66 миллионов гривен. Они якобы подготовили для вселения военнослужащих и их семей 96 квартир в доме в Киево-Святошинском районе.

На самом же деле дом и квартиры в нем на тот момент были недостроены, не имели внутренней отделки и всех подведенных коммуникаций. Таким образом, квартиры не пригодны к жизни.

Злоумышленники фактически подделали необходимые для перечисления средств документы путем внесения недостоверных сведений о состоянии готовности жилья.

Директор компании-застройщицы подал в Государственную архитектурно-строительную инспекцию в Киевской области декларацию о готовности объекта к эксплуатации, хотя строительство на тот момент не было завершено. Это и способствовало совершению преступления.

В октябре 2022 года НАБУ и САП сообщили о подозрении злоумышленникам, а в декабре следствие завершили и открыли стороне защиты материалы дела для ознакомления.

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Потери бюджета от афер на таможне

Напомним, что СБУ и ГБР продолжают проводить меры по противодействию злоупотреблениям на таможне. Предварительно, ежемесячно сделки на таможне вымывают из государственного бюджета до десяти миллиардов гривен.

Согласно информации, обнародованной СБУ, государство недополучило сотни миллионов гривен. Из-за этих махинаций чиновников таможни уволили.