Крім цього, посадовець вимагав хабар від фірми підприємця, що виконувала роботи на річці. Зараз прокуратура обирає запобіжний захід для чоловіка.

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Що відомо про викриття посадовця

У поліції встановили, що у квітні 2023 року 36-річний очільник громади зустрівся із підприємцем, який мав провести відновлювальні роботи в прибережній смузі річки Десна та побудувати там споруди для укріплення берегів. Під час спілкування посадовець змусив чоловіка заплатити хабар у розмірі 15% від загальної вартості робіт, тобто майже 50 тисяч гривень.

Поліція Києва затримала голову однієї з громади під час хабаря / Фото Національна поліція у місті Києві

Згодом очільник громади запропонував підприємцю підписати акт прийому виконаних робіт, які вже були фактично виконані. Таким чином він хотів розподілити бюджетні кошти у розмірі 124 тисячі гривень між сторонами договору.

Правоохоронці затримали фігуранта під час передачі йому грошей,

– повідомили у поліції.



Голова однієї з громад Київщини незаконно привласнив собі гроші / Фото Національна поліція у місті Києві

Зловмиснику оголошено про підозру в зловживанні службовим становищем, а також вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Посадовцю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. На додаток, чоловік не зможе обіймати високі державні посади строком до 3 років.

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