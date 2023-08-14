Кому повернуть премію 30 тисяч гривень

Уряд повернув виплати 30 тисяч гривень деяким військовим. Також надбавки отримуватимуть курсанти, поранені бійці, інструктори і строковики.

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Згідно з новими розпорядженнями премія 30 тисяч гривень передбачається для:

Рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро.

Поліцейських.

Військовослужбовців, які виконують завдання захисту населення.

Зверніть увагу! Керівний та інструкторсько-викладацького складу у навчальних центрах та підрозділах можуть отримувати від 15 до 30 тисяч гривень. Сума доплат залежить безпосередньо від кваліфікації.

Які ще надбавки для військових повернули

100 тисяч гривень премії матимуть:

Військові, що перебувають в полоні, заручниках або на нейтральній території, безвісти зниклі.

Поранені, ті, що перебувають на реабілітації, у тому числі і за кордоном.

Загиблі внаслідок військових дій (виплату отримує родина).

Працівники ДСНС та поліції, які беруть безпосередню участь у бойових діях або у забезпеченні.

Рядовий і начальницький склад територіальних воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби, що залучаються безпосередньо Головнокомандувачем ЗСУ для виконання бойових завдань.

Зверніть увагу! Сума виплат залежить відроду діяльності військового.

На 50 тисяч гривень доплат мають право:

Військові, що ведуть оборону на відстані з лінією зіткнення (виконують дистанційне управління).

Також надбавки зміняться для: