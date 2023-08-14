Кому повернуть премію 30 тисяч гривень
Уряд повернув виплати 30 тисяч гривень деяким військовим. Також надбавки отримуватимуть курсанти, поранені бійці, інструктори і строковики.
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Згідно з новими розпорядженнями премія 30 тисяч гривень передбачається для:
- Рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро.
- Поліцейських.
- Військовослужбовців, які виконують завдання захисту населення.
Які ще надбавки для військових повернули
100 тисяч гривень премії матимуть:
- Військові, що перебувають в полоні, заручниках або на нейтральній території, безвісти зниклі.
- Поранені, ті, що перебувають на реабілітації, у тому числі і за кордоном.
- Загиблі внаслідок військових дій (виплату отримує родина).
- Працівники ДСНС та поліції, які беруть безпосередню участь у бойових діях або у забезпеченні.
- Рядовий і начальницький склад територіальних воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби, що залучаються безпосередньо Головнокомандувачем ЗСУ для виконання бойових завдань.
На 50 тисяч гривень доплат мають право:
- Військові, що ведуть оборону на відстані з лінією зіткнення (виконують дистанційне управління).
Також надбавки зміняться для:
- Військових які у зв’язку з пораненням визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними чи непридатними до військової служби, після перебування у розпорядженні відповідних командирів понад два місяці. До кінця свого перебування, вони щомісяця отримуватимуть – 20 100 гривень.
- Строковики – 6 000 гривень.
- Курсанти – 2 350 гривень.