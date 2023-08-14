Кому повернуть премію 30 тисяч гривень

Уряд повернув виплати 30 тисяч гривень деяким військовим. Також надбавки отримуватимуть курсанти, поранені бійці, інструктори і строковики.

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Згідно з новими розпорядженнями премія 30 тисяч гривень передбачається для:

  • Рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро.
  • Поліцейських.
  • Військовослужбовців, які виконують завдання захисту населення.

Які ще надбавки для військових повернули

100 тисяч гривень премії матимуть:

  • Військові, що перебувають в полоні, заручниках або на нейтральній території, безвісти зниклі.
  • Поранені, ті, що перебувають на реабілітації, у тому числі і за кордоном.
  • Загиблі внаслідок військових дій (виплату отримує родина).
  • Працівники ДСНС та поліції, які беруть безпосередню участь у бойових діях або у забезпеченні.
  • Рядовий і начальницький склад територіальних воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби, що залучаються безпосередньо Головнокомандувачем ЗСУ для виконання бойових завдань.

На 50 тисяч гривень доплат мають право:

  • Військові, що ведуть оборону на відстані з лінією зіткнення (виконують дистанційне управління).

Також надбавки зміняться для:

  • Військових які у зв’язку з пораненням визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними чи непридатними до військової служби, після перебування у розпорядженні відповідних командирів понад два місяці. До кінця свого перебування, вони щомісяця отримуватимуть – 20 100 гривень.
  • Строковики – 6 000 гривень.
  • Курсанти – 2 350 гривень.