Які зміни чекають на виплати військовим
Згідно з законопроєктом №9342 планується підвищити виплати строковикам на 6 000 гривень. Також, ймовірно, платитимуть для курсантів військових навчальних закладів – до 2 350 гривень.
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До слова пропонується виплачувати 6 тисяч гривень для бійців, які отримали поранення, каліцтво чи контузію в ході виконання бойових дій і у зв'язку з цим були визнані непридатними до служби.
Що з доплатами у розмірі 30 тисяч гривень
У законопроєкті зазначені суми доплат у 30 та 100 тисяч гривень, що означає, що розмір доплат не змінився. Як і раніше військові отримуватимуть свої доплати:
- ті хто виконує завдання на передовій – 100 тисяч гривень:
- лише ті, хто знаходиться у зоні бойових дій – 30 тисяч гривень.
З чого складається зарплата військового
Зарплата військовослужбовців складається з двох частин – щомісячне грошове забезпечення та додаткова винагорода. Сума грошового забезпечення залежить від посади та особливостей проходження служби, режиму секретності, наукового ступеня тощо.
Додаткова грошова допомога назначається у наступному порядку:
- 100 тисяч гривень на місяць – для тих, хто безпосередньо воює з окупантами на фронті;
- 50 тисяч гривень на місяць – для, тих хто виконує бойове завдання у складі військового органу управління.
- 30 тисяч гривень на місяць – для всіх інших, навіть тих, хто не на фронті. Саме ця надбавка зараз є предметом дискусій.