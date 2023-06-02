Какие изменения ждут выплаты военным

Согласно законопроекту №9342 планируется повысить выплаты срочникам на 6 000 гривен. Также, возможно, будут платить для курсантов военных учебных заведений – до 2 350 гривен.

Читайте также Выплаты военным после окончания войны: на какие суммы можно будет рассчитывать

К слову предлагается выплачивать 6 тысяч гривен для бойцов, получивших ранение, увечье или контузию в ходе выполнения боевых действий и в связи с этим признанных непригодными к службе.

Что с доплатами в размере 30 тысяч гривен

В законопроекте указаны суммы доплат в 30 и 100 тысяч гривен, что означает, что размер доплат не изменился. По-прежнему военные будут получать свои доплаты:

те, кто выполняет задание на передовой – 100 тысяч гривен:

только те, кто находится в зоне боевых действий – 30 тысяч гривен.

Напомним! С 1 февраля 2023 тыловиков лишили доплат в размере 30 000 гривен и возвращать пока не планируют.

Из чего состоит зарплата военного

Зарплата военнослужащих состоит из двух частей – ежемесячное денежное довольствие и дополнительное вознаграждение. Сумма денежного довольствия зависит от должности и особенностей прохождения службы, режима секретности, ученой степени и т.п.

Дополнительная денежная помощь назначается в следующем порядке: