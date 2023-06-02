Какие изменения ждут выплаты военным
Согласно законопроекту №9342 планируется повысить выплаты срочникам на 6 000 гривен. Также, возможно, будут платить для курсантов военных учебных заведений – до 2 350 гривен.
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К слову предлагается выплачивать 6 тысяч гривен для бойцов, получивших ранение, увечье или контузию в ходе выполнения боевых действий и в связи с этим признанных непригодными к службе.
Что с доплатами в размере 30 тысяч гривен
В законопроекте указаны суммы доплат в 30 и 100 тысяч гривен, что означает, что размер доплат не изменился. По-прежнему военные будут получать свои доплаты:
- те, кто выполняет задание на передовой – 100 тысяч гривен:
- только те, кто находится в зоне боевых действий – 30 тысяч гривен.
Из чего состоит зарплата военного
Зарплата военнослужащих состоит из двух частей – ежемесячное денежное довольствие и дополнительное вознаграждение. Сумма денежного довольствия зависит от должности и особенностей прохождения службы, режима секретности, ученой степени и т.п.
Дополнительная денежная помощь назначается в следующем порядке:
- 100 тысяч гривен в месяц – для тех, кто напрямую воюет с оккупантами на фронте;
- 50 тысяч гривен в месяц – для тех, кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления.
- 30 тысяч гривен в месяц – для всех остальных, даже тех, кто не на фронте. Именно эта надбавка сейчас предмет дискуссий.