Кому держава заплатить після війни

Після завершення воєнного стану, ЗСУ та інші військовослужбовці, які звільнилися зі служби, окрім "строковиків", отримають певну суму грошей.

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Виплата буде дорівнювати сумі грошового забезпечення, згідно з посадою на якій був військовослужбовець. Також у рік звільнення зі служби, якщо він не використав свою щорічну відпустку або зробив це частково, він може скористатися цим у два способи:

або піти у відпустку із виключенням зі списків особового складу військової частини та виплатою грошового забезпечення відповідно до кількості днів відпочинку;

або отримати компенсацію за невикористані дні щорічної основної відпустки (також можна отримати доплату за невикористані дні додаткової відпустки чи тогорічної).

Хто має право на одноразову грошову допомогу

Якщо військового звільнили від служби за станом здоров'я, то він має право на одноразову виплату у 50% свого грошового забезпечення.

Також таку одноразову грошову допомогу надають у разі:

Звільнення з військової служби за віком;

Скорочення штату або проведенням організаційних заходів;

Закінчення строку контракту;

Безпосереднє підпорядкування близькій особі;

Систематичне невиконання умов контракту командуванням;

Настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років;

Чи виплатять кошти для офіцерів запасу

Офіцери, які проходять кадрову військову службу та звільняються з неї за власним бажанням, сімейні обставини або інші поважні причини можуть назначити одноразову грошову виплату у розмірі 25% від місячної зарплати. Для цього потрібно мати не менше 10 календарних років вислуги перед державою.

Також офіцерам, особам рядового, сержантського і старшинського складу, які були мобілізовані, при звільненні зі служби виплачується грошова допомога в порядку та розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України.