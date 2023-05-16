Кому можуть підвищити зарплати

У Раді працюють над підвищенням зарплат для військових. Про це розповів секретар Комітету Верховної Ради з питань бюджету Володимир Цабаль.

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Нагадуємо, що робочу групу з напрацювання нового законопроєкту про грошове забезпечення закликали створити командувачі Сил Оборони, а також міністр оборони Резніков, голова Держприкордонслужби та керівники силових органів.

У переліку критичних питань, які у найшвидші терміни повинні вирішити депутати, є:

Забезпечення строковиків та курсантів, які отримують мінімальні кошти від держави.

Забезпечення інструкторів від яких залежить чимало.

Фактично від яких залежить дуже багато, але оскільки вони на папері, а не на передовій, відповідно, вони доплату не одержують. Ні 30, ні 50, ні відповідно 100 тисяч,

– каже Володимир Цабаль.

Збільшення заробітних плат у підрозділах, у яких не проводилась індексація.

Як знайти кошти для цього

Варіантів для того, щоб збільшити зарплати військовим, не багато. Це можна зробити збільшивши доходи від певних податків, або ж завдяки домовленостям із партнерами.

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В залежності від того, скільки вдасться знайти коштів, тобто знайти внутрішні резерви шляхом збільшення доходів від певних податків, чи коштом того, що ми зможемо, можливо, домовитись з нашими партнерами, що вони там частково нам зможуть дозволити збільшити борг… Вже в залежності від того, скільки коштів буде знайдено, таке має бути рішення,

– каже Цабаль.

Крім того, нардеп додав, що він є прихильником суттєвого збільшення доплат військовим. Втім це має відбуватися за градацією. Тобто щоб не вийшло так, що в нас однакові доплати в тилу і на передовій.

Баталії навколо доплат