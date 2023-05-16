Кому могут повысить зарплаты

В Раде работают над повышением зарплат для военных. Об этом рассказал секретарь Комитета Верховной Рады по бюджету Владимир Цабаль.

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Напоминаем, что рабочую группу по наработке нового законопроекта о денежном довольствии призвали создать командующие Сил Обороны, а также министр обороны Резников, глава Госпогранслужбы и руководители силовых органов.

В перечне критических вопросов, которые в кратчайшие сроки должны решить депутаты, есть:

Обеспечение срочников и курсантов получающих минимальные средства от государства.

Обеспечение инструкторов, от которых зависит немало.

Фактически от которых зависит очень многое, но поскольку они на бумаге, а не на передовой, соответственно, они доплату не получают. Ни 30, ни 50, ни соответственно 100 тысяч,

– говорит Владимир Цабаль.

Увеличение зарплат в подразделениях, в которых не проводилась индексация.

Как найти средства для этого

Вариантов для того чтобы увеличить зарплаты военным, не много. Это можно сделать увеличив доходы от определенных налогов, или благодаря договоренностям с партнерами.

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В зависимости от того, сколько удастся найти средств, то есть найти внутренние резервы путем увеличения доходов от определенных налогов или за счет того, что мы сможем, возможно, договориться с нашими партнерами, что они там частично нам смогут позволить увеличить долг… Уже в зависимости от того, сколько средств будет найдено, такое должно быть решение,

– говорит Цабаль.

Кроме того, нардеп добавил, что он сторонник существенного увеличения доплат военным. Впрочем, это должно происходить по градации. То есть, чтобы не получилось так, что у нас одинаковые доплаты в тылу и на передовой.

Баталии вокруг доплат