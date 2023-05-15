З 1 лютого 2023 року українським військовим в тилу скасували виплати у 30 тисяч гривень. Це викликало хвилю невдоволення у населення. Вже у березні була створена петиція про оскарження цього рішення.

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Зверніть увагу, що 10 квітня влада підтримала законопроєкт про повернення доплат. Втім згодом в парламент внесли постанову, яка блокує повернення.

Для більшої мотивації: хто може отримувати 30 тисяч знову

Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, цілком ймовірно, що доведеться прийняти компромісне рішення щодо повернення для того, щоб додати мотивації окремим бійцям.

Деякі керівники силових відомств казали, що після того, як вони внормували систему оплати, у їхніх підрозділах зʼявилось більше мотивації реально воювати, а не сидіти в тилу,

– додає Марченко.

Однак якщо доплати все-таки збережуть, тоді доведеться підвищувати податки, а це малореально.

Крім того, голова Мінфіну вважає, що повернення саме усім військовим 30 тисяч гривень прибирає мотивацію. Це не влаштовує й військове командування зокрема.

Грошей у бюджеті нема

Ще раніше на правах анонімності джерело 24 Каналу у парламенті розповіло, що в українському бюджеті немає власних ресурсів для фінансування доплат для всіх захисників.

Міжнародні партнери категорично проти фінансування сектору безпеки й оборони. Тому зараз досить обмежені варіанти фінансування доплат,

– повідомляє співрозмовник.

Таким чином для того, щоб повернути доплати, Україні потрібно додаткові 170 мільярдів гривень щороку. Джерело пояснює, що якщо не збільшити надходження, їх можна перерозподілити лише з інших статей військового бюджету. Тобто, наприклад, купити менше снарядів, але заплатити доплати тим, хто в тилу (тому, що виплати для тих, хто на фронті або в бойовому розпорядженні залишились без змін).

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Зараз є досить обмежені варіанти фінансування доплат: