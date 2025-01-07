Про це пише 24 Канал з посиланням на звіт ISW.

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Що відбувається на фронті на 7 січня

На Харківщині росіяни продовжували обмежені наземні атаки на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська 5 і 6 січня, але не здійснили жодного підтвердженого просування. Також 5 і 6 січня наступали на північний схід від Куп'янська в районі Петропавлівки та Синьківки. 6 січня завдали ударів по переправах через річку Оскіл. Коли ворог не може рухатися бронетехнікою через погану погоду, він відправляє піхоту. Солдатам іноді доводиться проходити до 10 кілометрів пішки, щоб дістатися до лінії фронту.

Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Кремінної під час продовження наступальних операцій на Лиманському напрямку 6 січня. Вони захопили Іванівку.

Окупанти продовжували наступальні операції біля Білогорівки (на північний схід від Сіверська) 5 і 6 січня, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Вогневі групи налічували по 2 – 4 людини.

5 і 6 січня росіяни вели наступальні дії поблизу та в межах самого Часового Яру, а також на південь від Часового Яру біля Білої Гори, Ступочок і Предтечиного. Підтверджених успіхів не було, тактика наступу малими піхотними групами не змінилася.

А от у Торецьку є вороже просування – на вулицях на півночі та північному заході.

Карти ISW на 7 січня 2025

На Покровському напрямку просуваються обидві сторони. ЗСУ рухаються на північно-західній околиці Воздвиженки (на схід від Покровська). Окупанти просунулися на північний схід від Вовкового (на південний захід від Покровська).

Російські війська вели наступальні дії під самим Кураховим; на північний захід від Курахового поблизу Петропавлівки та Слов'янки; на захід від Курахового біля Дачного та Костянтинополя; на південний захід від Курахового біля Зеленівки 5 і 6 січня.

Також продовжували наступ у районі Великої Новосілки – без підтвердженого просування. І в Запорізькій області в районі Новоданилівки (на північ від Роботиного). Продовжували обмежені наземні атаки на Дніпровському напрямку 5 і 6 січня, підтвердження просувань нема.

На Курщині українські сили просунулися в південному Бердині, центральному Руському Поречному і центральному Новосотницькому (всі – на північний схід від Суджі). Росіяни просунулися на захід від Малої Локні (на північний захід від Суджі).