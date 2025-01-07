Про це пише 24 Канал з посиланням на дані Генштабу. Останнім часом найбільше людей і техніки ворог втрачає на Покровському напрямку.

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Які втрати ворога на 7 січня

З початку повномасштабної війни в окупантів уже мінус 800010 тисяч солдатів і офіцерів. За минулу добу ця цифра зросла на 1970.

Актуальні втрати росіян 7 січня:

особового складу – близько 800010 (+1970),

танків – 9710 (+10),

бойових броньованих машин – 20189 (+25),

артилерійських систем – 21710 (+45),

РСЗВ – 1260 (+2),

засобів ППО – 1038 (+4),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21708 (+83),

крилатих ракет – 3014,

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 33226 (+170),

спеціальної техніки – 3681 (+0).

У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – крилаті ракети. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі,

– додали в ГШ.

Втрати росіян на 7 січня 2025 / Інфографіка Генштабу

Ворог не полишає спроб форсувати Дніпро та прорватися на вищий, правий берег річки. Та наслідки цих дій для нього сумні: з 61 загарбника під час одного зі штурмів вижили тільки 11.