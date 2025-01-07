Зазначалося, що ворог готується до повторного наступу на Херсон, передає 24 Канал із посиланням на рух опору "Атеш".

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Ворог захлинається у крові власних спроб наблизитися до Херсона

Участь у штурмах правого берега Дніпра бере, зокрема, 28-ий мотострілецький полк збройних сил Росії. Там перебуває агент руху "Атеш", який розповів про значні втрати противника.

Зона відповідальності підрозділу розташована в районі Гола Пристань – Козачі Табори, де окупанти намагаються просунутися та закріпитися на нових позиціях, але наразі успіху не мають. Лише під час однієї спроби штурму 10 грудня з 61 військовослужбовця живими повернулося 11, з яких 8 поранено.

Російське командування не здатне налагодити евакуацію розбитих груп – колони просто не доїжджають. Крім того, через погано організовану логістику окупанти мають проблеми із забезпеченням паливом.

Росіяни побоюються перспективи штурму Херсона. Вони порівнюють це із захопленням Бахмута, але, на їхню думку, це буде набагато складніше і, відповідно, втрати будуть в рази більшими.

До слова, у Силах оборони пояснили, що російські війська щодня намагаються форсувати Дніпро, щоб захопити плацдарм на правому березі та обстрілювати Херсон.