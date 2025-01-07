Отмечалось, что враг готовится к повторному наступлению на Херсон, передает 24 Канал с ссылкой на движение сопротивления "Атеш".

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Враг захлебывается в крови собственных попыток приблизиться к Херсону

Участие в штурмах правого берега Днепра берет, в частности, 28-й мотострелковый полк вооруженных сил России. Там находится агент движения "Атеш", который рассказал о значительных потерях противника.

Зона ответственности подразделения расположена в районе Голая Пристань – Казачьи Лагеря, где оккупанты пытаются продвинуться и закрепиться на новых позициях, но пока успеха не имеют. Только во время одной попытки штурма 10 декабря с 61 военнослужащего живыми вернулось 11, из которых 8 ранены.

Российское командование не способно наладить эвакуацию разбитых групп – колонны просто не доезжают. Кроме того, из-за плохо организованной логистики оккупанты имеют проблемы с обеспечением топливом.

Россияне опасаются перспективы штурма Херсона. Они сравнивают это с захватом Бахмута, но, по их мнению, это будет гораздо сложнее и, соответственно, потери будут в разы больше.

К слову, в Силах обороны объяснили, что российские войска ежедневно пытаются форсировать Днепр, чтобы захватить плацдарм на правом берегу и обстреливать Херсон.