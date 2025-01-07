Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на данные Генштаба. В последнее время больше всего людей и техники враг теряет на Покровском направлении.
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Какие потери врага на 7 января
С начала полномасштабной войны у оккупантов уже минус 800010 тысяч солдат и офицеров. За минувшие сутки эта цифра выросла на 1970.
Актуальные потери россиян 7 января:
- личного состава – около 800010 (+1970),
- танков – 9710 (+10),
- боевых бронированных машин – 20189 (+25),
- артиллерийских систем – 21710 (+45),
- РСЗО – 1260 (+2),
- средств ПВО – 1038 (+4),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 21708 (+83),
- крылатых ракет – 3014,
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 33226 (+170),
- специальной техники – 3681 (+0).
В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника – крылатые ракеты. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме,
– добавили в ГШ.
Потери россиян на 7 января 2025 / Инфографика Генштаба
Враг не оставляет попыток форсировать Днепр и прорваться на более высокий, правый берег реки. И последствия этих действий для него печальны: из 61 захватчика во время одного из штурмов выжили только 11.