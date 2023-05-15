Як отримати польську пенсію

Усі громадяни, які після війни знайшли в Польщі прихисток і почати там працювати, мають право на пенсію цієї країни, мінімальний розмір якої – близько 14 тисяч гривень.

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Щоб отримувати польську пенсію від ZUS (аналог нашого ПФУ – 24 Канал), потрібно виконати певні умови:

  • досягнути віку 60 років для жінок та 65 для чоловіків;
  • сплачувати внески соціального страхування або пенсійного страхування та страхування на випадок інвалідності у Польщі.

Як отримати надбавку до пенсії

Тобто українці зможуть отримувати одразу дві пенсії з двох країн відповідно до страхового стажу у кожній з них. Проте, якщо сумарно вони будуть меншими за польську мінімалку, сусідня країна доплатить різницю.

Щоб отримати надбавку потрібно;

  • досягти необхідного віку, сплачувати внески у Польщі, а також мати відповідний стаж – 20 років для жінок та 25 для чоловіків;
  • постійно жити у Польщі;
  • законно перебувати в країні на підставі документа, виданого службою у справах іноземців, або на підставі законності перебування, отриманого шляхом запису в реєстрі Прикордонної служби.

Робота в Естонії: чи буде нараховуватися стаж

  • На запитання читача щодо стажу роботи за кордоном, а саме в Естонії, та його зарахування до страхового стажу в Україні в ПФУ пояснили, що такий стаж враховується.
  • Відповідно до угоди між Україною та Естонською Республікою у сфері соціального забезпечення, кожна країна призначає пенсію за стаж, придбаний на своїй території.
  • Водночас набутий на території кожної із країн стаж враховується при визначенні права на пенсію під час відсутності необхідного страхового стажу.