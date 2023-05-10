Де українці можуть отримати пенсію

Україна уклала міждержавні договори про соціальне забезпечення. Це було зроблено аби громадяни сплачували податки в тій державі, де вони перебувають, та мали право на українську пенсію.

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Такі угоди укладені з 23 країнами світу: Вірменією, Казахстаном, Киргизстаном, Росією, Таджикистаном, Туркменістаном, Узбекистаном, Угорщиною, Молдовою, Білоруссю, Грузією, Азербайджаном, Монголією, Румунією, Латвією, Литвою, Словаччиною, Чехією, Болгарією, Естонією, Іспанією, Португалією та Польщею.

Ці договори можна поділити на два типи:

Перший – ПФУ бере в розрахунок український та іноземний трудовий стаж й формуватиме з них пенсію;

Другий – отриманий за кордоном стаж дає право на пенсію в Україні та дозволяє претендувати на виплати з пенсійних фондів інших держав.

Як отримати пенсію в США

Мінімальна пенсія на яку можуть претендувати українці в США становить 914 доларів на одного або 1 371 долар на подружжя.

Щоб її отримати потрібно бути старшим за 65 років та приїхати в США після 24 лютого 2022 року. Далі звернутися до будь-якого офісу Social Security Administration та написати заяву на пенсію.

Для цього потрібні такі документи:

паспорт;

форму I-94 (картка реєстрації в’їзду в країну);

номер Social Security (якщо є);

інформацію про дохід і наявні заощадження;

інформацію про житлову ситуацію (договір оренди або дані рідних/друзів, у яких мешкаєте).

довідку про інвалідність/хронічну хворобу, якщо така є.

Як отримати пенсію в Польщі

Щоб отримати пенсію в Польщі потрібно, аби останнє місце роботи було на території. Також треба досягнути пенсійного віку – 60 або 65 років та мати відповідний стаж 20 років для жінок та 25 для чоловіків.

Нагадаємо! У 2012 році Україна уклала з Польщею договір про соціальне забезпечення, щоб українці могли отримати пенсію у сусідній країні, якщо працювали там офіційно та сплачували соціальні внески.

Щоб податися на пенсію в Польщі потрібно:

Звернутися до місцевого Пенсійного фонду та заповнити відповідний бланк-заяву – UA–PL 8 або UA-PL 9;

У бланку обов'язково вказати: обліковий номер PESEL, або серію і номер посвідчення особи чи паспорта, ІПН.

Документи, які потрібно додати до заяв:

документи про періоди роботи на території Польщі довідку банку з підтвердженням вказаного в бланку заяви номера банківського рахунку; інші документи, необхідні для встановлення права на отримання польської пенсії.

Як отримати польську пенсію

Щоб отримати таку пенсію в першу чергу потрібно бути легально працевлаштованим та сплачувати внески на соціальне страхування. Також необхідно досягнути пенсійного віку 60 або 65 років та мати відповідний стаж.

Зверніть увагу! Щоб отримати польську пенсію, стаж має бути 20 років для жінок і 25 для чоловіків. Проте, якщо особа народилася до 1 січня 1949 року й не може підтвердити його документально, вимога до стажу скорочується на 5 років.

Варто додати, що така пенсія призначається тільки за придбані періоди страхування у Польщі. Тобто чим менший стаж у країні, тим менша пенсія.

Якщо польські та українські виплати сумарно менші за мінімальну пенсію у цій країні, вона доплатить 1 188,44 злотих у розмірі мінімальної польської пенсії за віком.

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