Хто може втратити пенсії

Мінфін та ПФУ перевірятимуть легітимність надання соціальних виплат для пенсіонерів. Зокрема звернуть увагу на валідацію даних, персональні дані пенсіонерів та правомірність виплати пенсії за законом.

Читайте також На половину більше: як українцям збільшити свою пенсію

Нагадаємо! Пенсії українцям перевірять за наказом "Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання".

Пенсію можуть скасувати, якщо:

є помилка у прізвищі;

людина отримувала виплати за фальшивими документами;

якщо громадянин якийсь час жив за кордоном;

Важливо! Пенсія припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

якщо особа не отримує виплати протягом шести місяців;

якщо громадянин-переселенець і змінив місце проживання.

Які виплати отримують пенсіонери в Україні