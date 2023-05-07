Як самостійно збільшити собі пенсію

Якщо особа претендує на більшу пенсію, вона може вийти на пенсію пізніше порогового віку. Таким чином пенсія ставатиме більшою з кожним пропрацьованим місяцем.

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Нагадаємо! Самостійне збільшення пенсій регулюється Законом "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування".

Тобто, якщо ви пропрацюєте ще п'ять додаткових років, за кожен відпрацьований місяць вам надбавлятимуть 0,5% до виплат. Якщо ж ви відпрацюєте понад 5 років відсоток збільшиться до 0,75% за місяць.

Виходить, що людина, яка піде на пенсію на 5 років пізніше, збільшить свою пенсію на 50%.

Який вік виходу на пенсію в Україні

Щоб вийти на пенсію за віком, особа має досягнути 60, 63 або 65 років й набути певного страхового стажу.

Аби вийти на пенсію у 2023 році потрібно:

у 60 років мати стаж не менше 30 років;

у 63 роки мати стаж від 20 до 30 років;

у 65 років мати стаж від 15 до 20 років.

Ті, хто досягли 65 років, але не мають відповідного стажу – не мають права на пенсію. Для них та осіб з інвалідністю передбачена соціальна допомога.