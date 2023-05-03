На скільки зросла пенсія в Україні

Внаслідок березневої індексації, середня пенсія для українців зросла на понад 5 тисяч гривень. За курсом НБУ – це 143 долари.

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Водночас майже 30% пенсіонерів отримують менше ніж 3 тисячі гривень. Загалом це 3,25 мільйона осіб. Втім раніше це стосувалося 33% осіб.

Зверніть увагу, що наразі приблизно 33% пенсіонерів отримують середню та вищу за середню пенсії.

Крім того, зросла частка пенсіонерів, які отримують виплати більші ніж 10 тисяч гривень – з 7% до 10%, тобто до 1,06 мільйона осіб.

У яких областях України пенсіонери отримують найбільше

За даними Опендатабот, найменшу середню пенсію отримують жителі Тернопільської області – 3 997 гривень. Водночас найвищу отримують жителі Київської області – понад 7 тисяч гривень.

Також вищі за середні пенсії отримують пенсіонери в таких областях:

Донецька – 6 560 гривень;

Луганська – 6 049 гривень;

Дніпропетровська – 5 804 гривень;

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